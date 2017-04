PSG : Mbappé, une limite à 40 M € ? « Par Damien Da Silva - Le 22/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis plusieurs semaines, l'attaquant de l'AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans, 23 matchs et 12 buts en L1 cette saison) se retrouve dans le viseur de nombreux clubs européens, dont le Paris Saint-Germain. Vendredi (voir ici), le quotidien ibérique AS annonçait que le club de la capitale était même prêt à investir 90 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune talent tricolore ! Une information démentie ce samedi par le média français L'Equipe ! En effet, si l'intérêt du PSG pour Mbappé serait réel, la formation francilienne n'aurait absolument pas l'intention de réaliser une telle folie. En réalité, Paris considérerait une offre supérieure à 40 millions d'euros comme démesurée et le président Nasser Al-Khelaïfi ne voudrait pas casser sa tirelire pour un joueur qui n'a qu'une saison au plus haut niveau. Face à la concurrence étrangère, le PSG n'a clairement aucune chance sur ce dossier avec une telle proposition...

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+