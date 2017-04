PSG : Thiago Silva et Verratti soutiennent Ibra

Victime d'une grave blessure au genou droit, l'attaquant de Manchester United Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 28 matchs et 17 buts en Premier League cette saison) pourrait ne plus rejouer en 2017. Une nouvelle terrible pour le Suédois, qui peut compter sur ses anciens partenaires au Paris Saint-Germain, Thiago Silva (32 ans, 23 matchs et 3 buts en L1 cette saison) et Marco Verratti (24 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 cette saison).

"Mon frère Zlatan Ibrahimovic, force à toi dans ce moment difficile !! Je t’aime mon ami, a lâché le Brésilien sur Instagram, imité par l'Italien. Je suis désolé mon ami. Je suis avec toi, je t'embrasse."

Ses deux anciens clubs, l'Inter Milan et le Milan AC, lui ont également apporté leur soutien.