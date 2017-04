Lyon : Lopes a adoré l'ambiance à Besiktas « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur à l'aller (2-1), l'Olympique Lyonnais a éliminé Besiktas (1-2, 7-6 tab) lors du quart de finale retour de la Ligue Europa jeudi. Encore marqué par les incidents lors de la première manche, le gardien rhodanien Anthony Lopes (26 ans, 46 matchs toutes compétitions cette saison) a cette fois-ci pris son pied au Vodafone Arena. "C'est une émotion assez particulière. Pour toute l'équipe, humainement, c'était quelque chose d'incroyable à vivre. On savait qu'on rentrait dans une arène très compliquée. L'ambiance, c'était énorme. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. C'est un très beau stade, de supers supporters et se faire applaudir comme ça à la fin, c'est absolument incroyable. On ne voit pas ça partout et le football devrait s'inspirer de ce genre de choses", a confié le Portugais à l'issue de la rencontre. Le football, c'est bien plus plaisant à suivre quand il y a du respect ! Le football, c'est bien plus plaisant à suivre quand il y a du respect !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+