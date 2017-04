Lyon : Lopes veut écrire l'histoire du club « Par Damien Da Silva - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de deux belles parades lors de la séance des tirs au but, le gardien de l'Olympique Lyonnais Anthony Lopes (26 ans, 12 matchs en coupe d'europe cette saison) a été décisif à l'occasion de la qualification de son équipe face à Besiktas (2-1, 1-2 (7-6 t.a.b.)) en quarts de finale de la Ligue Europa. Fier, l'international portugais n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin... "On veut marquer l'histoire du club et c'est avec des matchs comme celui-ci qu'on arrive à le faire. On attend maintenant de savoir ce que va nous réserver le tirage. On écrit une page du club pour ma génération mais aussi pour toute l'équipe. On a fait quelque chose de grand", a apprécié le portier de l'OL devant les médias. Désormais en demi-finales, Lyon se rapproche sérieusement de son objectif : remporter cette compétition. Désormais en demi-finales, Lyon se rapproche sérieusement de son objectif : remporter cette compétition.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+