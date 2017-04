Lyon : C. Tolisso - "à 50 contre 40 000" « Par Youcef Touaitia - Le 21/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur à l'aller (2-1), l'Olympique Lyonnais a finalement écarté Besiktas (1-2, 7-6 tab) ce jeudi, lors du quart de finale retour de la Ligue Europa. Une immense fierté pour le milieu de terrain Corentin Tolisso (22 ans, 42 matchs et 14 buts toutes compétitions cette saison), qui a souligné la force mentale de son équipe dans une enceinte turque particulièrement hostile. "C'était stressant. La prolongation a été très fatigante. Ensuite, il y a eu les tirs au but. Les cinq premiers ont été marqués. Anthony a sorti deux arrêts magnifiques. Max a conclu tout ça. On est en demi-finale. Maintenant, il faut aller au bout. On a été extrêmement soudé. À 50 contre 40 000. Ce soir, nous sortons vainqueurs", s'est félicité le Gone au micro de beIN Sports. L'OL connaîtra son adversaire ce vendredi à partir de 13h. L'OL connaîtra son adversaire ce vendredi à partir de 13h.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+