OM : Garcia vise la 4e place « Par Damien Da Silva - Le 19/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une belle performance face à Saint-Etienne (4-0) dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille nourrit désormais de grandes ambitions pour la fin de la saison. Actuellement 6e au classement, le club phocéen se verrait bien revenir sur Bordeaux et Lyon pour chiper la 4e place, directement qualificative pour l'Europa League. "On ne sait pas ce qui ressortira de Bastia-Lyon, mais il faut viser la 4e place. Viser la 4e place, ce n'est pas un scoop mais on ne sait pas à combien de points on est de Lyon, c'est un peu particulier, même si je précise que Lyon n'y est pour rien. Pour l'instant, on ne regarde pas Lyon, on regarde Bordeaux, mais nous verrons à combien de points, on sera de Lyon", a confié l'entraîneur olympien Rudi Garcia devant la presse ce mercredi. Si l'OL gagne son match contre Bastia sur tapis vert, l'OM comptera tout de même 6 points de retard sur cette fameuse 4e position à 5 journées du terme de l'exercice. Une mission très difficile. Si l'OL gagne son match contre Bastia sur tapis vert, l'OM comptera tout de même 6 points de retard sur cette fameuse 4e position à 5 journées du terme de l'exercice. Une mission très difficile.

