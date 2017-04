Bayern : le père de Thiago confirme la tendance « Par Romain Rigaux - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une très belle saison sous les couleurs du Bayern Munich, Thiago Alcantara (26 ans, 24 matchs et 4 buts en Bundesliga cette saison) va poursuivre son aventure en Bavière l'été prochain. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone et du Real Madrid, l'ancien Barcelonais va bien prolonger son contrat, comme le confirme son père, Mazinho. "Nous avons l'intention de prolonger notre contrat avec le Bayern Munich. Nous ne pensons à aucune autre équipe pour l'avenir. Le Bayern Munich est un grand club. Ils ont traité mon fils avec beaucoup de respect et d'affection pour lui. Thiago Alcantara se sent très bien ici", a confié le paternel à Sport Bild. Sous contrat jusqu'en 2019, l'Espagnol devrait prolonger son bail jusqu'en juin 2021. Sous contrat jusqu'en 2019, l'Espagnol devrait prolonger son bail jusqu'en juin 2021.

