Bayern : Coman aurait des doutes !

Bayern : Coman aurait des doute s ! « Par Romain Lantheaume - Le 18/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le dossier Kingsley Coman (20 ans, 16 matchs et 2 buts en Bundesliga cette saison) réserve peut-être encore bien des surprises ! Récemment, l’entraîneur du Bayern Munich, Carlo Ancelotti, a scellé l’avenir de l’ailier français en affirmant que les Roten vont lever son option d’achat auprès de la Juventus Turin, toujours propriétaire du joueur, avant la date limite du 30 avril (voir ici). Mais le Tricolore pourrait avoir d’autres projets. En effet, le quotidien Le Parisien indique que l’ancien Bianconero se retrouve isolé dans le vestiaire du cador de Bundesliga. Moins performant cette saison, Coman pourrait en plus redouter l’arrivée probable de l’ailier du Bayer Leverkusen Julian Brandt qui viendrait lui ajouter un concurrent supplémentaire… Dans ces conditions, le natif de Paris se montrerait réceptif aux appels du pied de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Alors qu’on dit les Skyblues prêts à mettre entre 50 et 60 millions d’euros sur la table, les prochains jours s’annoncent déterminants. Dans ces conditions, le natif de Paris se montrerait réceptif aux appels du pied de l’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola. Alors qu’on dit les Skyblues prêts à mettre entre 50 et 60 millions d’euros sur la table, les prochains jours s’annoncent déterminants.

