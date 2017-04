OM : meilleur passeur ? Sanson s'en fout... « Par Damien Da Silva - Le 17/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur de deux passes décisives lors de la victoire de l'Olympique de Marseille face à l'AS Saint-Etienne (4-0) dimanche en Ligue 1, le milieu de terrain Morgan Sanson (22 ans, 12 matchs et 1 but en L1 cette saison) se trouve désormais en tête du classement des passeurs décisifs du championnat (11). Un réel objectif pour l'ancien Montpelliérain ? "Non, je m'en fous. Pour moi, le plus important c'est l'équipe. J'ai eu la chance de faire deux passes décisives contre l'ASSE, mais c'est anecdotique car c'est surtout grâce à la qualité des joueurs, Dimitri (Payet) et Florian (Thauvin) ont marqué deux jolis buts. Mais l'objectif, il est collectif et c'est la 5e place", a rappelé Sanson. Entre un titre de meilleur passeur et une qualification en Europa League, le Marseillais a déjà fait son choix ! Entre un titre de meilleur passeur et une qualification en Europa League, le Marseillais a déjà fait son choix !

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+