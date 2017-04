Man Utd : Mourinho jubile Par Pierre-Damien Lacourte - Le 16/04/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Manchester United a dominé Chelsea 2-0 ce dimanche à Old Trafford. Une excellente opération pour José Mourinho, aux anges après la rencontre. "Les joueurs se sont battus contre tout. Leur performance a été très bonne. Tout le monde a fait ce qu'il fallait. Mais Bailly et Rojo méritent une mention spéciale. Rashford a joué fantastiquement bien. Il avait une chance, et il a marqué un but important au début du match, ce qui a donné à l'équipe une plus grande confiance et de la stabilité. Je suis vraiment heureux pour l'équipe", a réagi le Special One. 5e, MU peut encore croire à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. 5e, MU peut encore croire à une qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

