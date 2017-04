OM : Evra défend le projet McCourt « Par Damien Da Silva - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le projet Frank McCourt va-t-il fonctionner à l'Olympique de Marseille ? Propriétaire du club phocéen depuis octobre, l'homme d'affaires américain se veut ambitieux et souhaite retrouver les sommets européens avec l'institution olympienne. Recruté cet hiver, le latéral gauche Patrice Evra (35 ans, 5 matchs en L1 avec Marseille cette saison) s'est emballé sur les changements réalisés à l'OM grâce à la nouvelle direction. "Franchement, j’ai été surpris. On m’a dit beaucoup de mauvaises choses mais j’ai été superbement reçu. C’était même mieux qu’à la Juve lors de ma présentation. Je me souviens, en sélection, j’avais l’impression que Steve Mandanda était en dépression quand il arrivait ! Il y a eu beaucoup de changements. Dimitri Payet m’a dit : 'ça n’a plus rien à voir, maintenant c’est vraiment professionnel'. Les gens qui critiquent l’OM Champions Project sont sûrement un peu jaloux de ne pas y participer. Le club a fait un grand pas en avant", a assuré le Tricolore. Afin de continuer sa progression, Marseille devra réaliser un bon mercato cet été... Afin de continuer sa progression, Marseille devra réaliser un bon mercato cet été...

