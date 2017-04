Lyon : A. Lopes - "des choses inadmissibles" « Par Romain Lantheaume - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, le coup d’envoi du quart de finale aller de la Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et le Besiktas (2-1) a été retardé de 45 minutes en raison de graves incidents. Des supporters visiteurs ont notamment pris pour cible des fans de l’OL en lançant des pétards, les poussant à envahir le terrain pour se protéger. Après cette triste soirée, le portier rhodanien, Anthony Lopes (26 ans, 11 matchs en coupe d'Europe cette saison), était révolté. "Ce sont des choses inadmissibles qu'on ne veut pas voir dans les stades et ailleurs. Ça n'a pas suffi ce qui s'est passé à Dortmund avant-hier… Avec plus de 20 000 supporters adverses dans notre stade c'était sûr qu'il allait y avoir des débordements et que ça allait être compliqué", a pesté l’international portugais en zone mixte. "On avait nos familles, nos enfants dans les tribunes. On a été sacrément touchés. Il a fallu se vider la tête et faire abstraction de tout ça. Ça aurait été la meilleure des choses (de ne pas jouer, ndlr). C'était assez incroyable à ce niveau-là", a conclu le vainqueur de l’Euro 2016. A priori, les responsabilités sont partagées entre les deux clubs… "On avait nos familles, nos enfants dans les tribunes. On a été sacrément touchés. Il a fallu se vider la tête et faire abstraction de tout ça. Ça aurait été la meilleure des choses (de ne pas jouer, ndlr). C'était assez incroyable à ce niveau-là", a conclu le vainqueur de l’Euro 2016. A priori, les responsabilités sont partagées entre les deux clubs…

