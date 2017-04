Lyon : Aulas veut un huis clos en Turquie !

Lyon : Aulas veut un huis clos en Turqui e ! « Par Romain Lantheaume - Le 14/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Jeudi, le quart de finale aller de la Ligue Europa entre l’Olympique Lyonnais et le Besiktas (2-1) a été marqué par de graves incidents. Ciblée par des jets de pétards des supporters turcs, une partie des fans du virage sud est allée se réfugier sur le terrain, entraînant un retard du coup d’envoi de 45 minutes. A la suite de ces incidents, le président de l’OL, Jean-Michel Aulas, espère des sanctions exemplaires pour la manche retour jeudi prochain. "J'espère que l'UEFA prendra toutes les dispositions qui s'imposent. (...) Je ne pense pas qu'on puisse maintenir ce match, ou alors à huis clos ou à l'extérieur, a lancé le boss rhodanien au micro de W9. Mais ça me paraît difficile de retourner à Besiktas. Quand on voit comment cette ferveur déborde de tous les côtés, on a très peur. (…) Ce serait la solution d'équité." En attendant la décision de l’UEFA, le dirigeant pourrait tomber de haut. En effet, son club devra aussi rendre des comptes puisque des failles dans le système de sécurité ont permis aux supporters visiteurs d’introduire des pétards et des fumigènes… En attendant la décision de l’UEFA, le dirigeant pourrait tomber de haut. En effet, son club devra aussi rendre des comptes puisque des failles dans le système de sécurité ont permis aux supporters visiteurs d’introduire des pétards et des fumigènes…

