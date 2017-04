OM : Evra est content de son choix « Par Romain Rigaux - Le 13/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En manque de temps de jeu à la Juventus Turin, Patrice Evra (35 ans, 5 matchs en L1 avec Marseille cette saison) a choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille cet hiver. Et malgré les difficultés de l'OM, qui reste sur trois nuls consécutifs et occupe la 6e place en Ligue 1, le latéral gauche ne regrette pas son arrivée dans la cité phocéenne. "Il est très content de son choix. Il avait d'autres propositions, mais il n'a pas douté au moment de quitter la Juve et de choisir l'OM. Ce club reste attractif et spécial pour un joueur français. Il a vraiment compris le projet. Il s'est très bien acclimaté. Pour avoir joué à Nice et Monaco (où il vient souvent), il connaît très bien la région. Il a un gros caractère, aime l'OM et ses supporters chauds", a confié son agent Federico Pastorello à La Provence.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+