Laval : Goudet remplace Simone « Par Romain Rigaux - Le 12/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dernier de Ligue 2, Laval a décidé de se séparer de son entraîneur Marco Simone mardi. Pour le remplacer, les dirigeants lavallois ont choisi Thierry Goudet, ancien joueur du club entre 1980 et 1986. "J'ai dit aux joueurs ce matin qu'ils avaient la responsabilité d'un club. On est dernier, il n'y a personne derrière nous. On a 6 matchs pour aller chercher quelques places devant. Il faudra faire les efforts ensemble, retrouver de la joie de s'entraîner et de jouer", a déclaré le coach sur le site officiel du club. Laval possède cinq points de retard sur le 17e, Auxerre. Laval possède cinq points de retard sur le 17e, Auxerre.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+