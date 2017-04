Nice : Rivère prêt à relancer Ben Arfa

Auteur d'un bel exercice 2015-2016 sous les couleurs de l'OGC Nice, le milieu offensif Hatem Ben Arfa (30 ans, 23 apparitions en L1 cette saison) avait relancé sa carrière pour finalement rejoindre le Paris Saint-Germain l'été dernier. En difficulté cette saison au sein du club de la capitale, l'international tricolore peut-il revenir à Nice ? Le président du Gym Jean-Pierre Rivère n'a pas fermé la porte...

"J’aime beaucoup le joueur et la personne. Mais Hatem n'a plus vingt ans, il en a trente. Si on joue sur ses qualités, et je pense qu'on l'a très bien fait, on peut le faire briller. Le faire revenir à Nice ? Je ne sais pas, il faut demander à Paris. Mais c'est un profil que l'on pourrait étudier, oui. Comme Mario Balotelli, Hatem Ben Arfa est un joueur attachant qui se fond facilement dans le groupe", a estimé le dirigeant niçois sur Canal +.

Reste à savoir si Ben Arfa, sous contrat jusqu'en juin 2018 avec le PSG, serait tenté par un retour à Nice.