Real : Hernandez, une première depuis Solari ?

Real : Hernandez, une première depuis Solar i ? « Par Romain Lantheaume - Le 08/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par l'Atletico Madrid à Alaves cette saison, le latéral gauche Theo Hernandez (19 ans, 25 matchs en Liga cette saison) se fait remarquer dans les rangs de l'actuel 11e du championnat espagnol. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le jeune Français figure d'ailleurs sur les tablettes du Real Madrid (voir ici). Ce samedi, le quotidien L'Equipe confirme que la Maison Blanche serait prête à activer la clause libératoire du joueur, fixée à 24 millions d'euros, pour l'attirer l'été prochain. En agissant ainsi, le champion d'Europe briserait le pacte officieux de non-agression avec son voisin colchonero et le natif de Marseille deviendrait le premier élément de l'Atletico à rejoindre le rival depuis l'été 2000 et le milieu argentin Santiago Solari ! D'après la presse espagnole, Hernandez pourrait déjà s'être mis d'accord avec les Merengue sur un futur contrat d'une durée de six ans. D'après la presse espagnole, Hernandez pourrait déjà s'être mis d'accord avec les Merengue sur un futur contrat d'une durée de six ans.

