Roma : Monchi - "l'option Roma me plaît"

Libéré de son contrat par le FC Séville, Monchi est un directeur sportif courtisé. Annoncé proche de l'AS Rome ces derniers jours, l'Espagnol a fait une nouvelle mise au point sur sa situation.

"J’ai des propositions, comme celle de la Roma, et je suis à l’écoute. L’option Roma me plait. Mais je n’ai pas encore décidé à 100% de ce que j’allais faire. Je ne veux pas me précipiter. Je veux un projet qui croit en moi et dans lequel je peux être moi-même", a déclaré Monchi à la radio RAC1.

D'après L'Equipe, l'ancien dirigeant sévillan aimerait beaucoup travailler au PSG mais les dirigeants parisiens n'ont toujours pas réagi à ses appels du pied ( voir la brève de 08h42 ).