Man Utd : Mourinho s'emporte devant la presse !

Man Utd : Mourinho s'emporte devant la press e ! « Par Damien Da Silva - Le 02/04/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour le compte de la 30e journée de Premier League, Manchester United a été accroché par West Bromwich Albion (0-0) samedi malgré une énorme domination. Après la partie, un journaliste a osé poser une question sur ce "match équilibré" à l'entraîneur des Red Devils José Mourinho. Il n'aurait pas dû... "Vous pensez vraiment que c'était un match équilibré ? Vous pensez que c’est une question ? (...) Quand une équipe ne passe la moitié du terrain qu'une fois en 90 minutes et que l'autre a le ballon dans le camp adverse et essaie pendant 90 minutes, vous me dites que les équipes se neutralisent ? On n'a pas eu à défendre. On avait le ballon pendant tout le match. David De Gea dormait", a lancé le technicien portugais. Provisoirement 5e au classement, Manchester United avait besoin de cette victoire pour rester dans la course pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions. Provisoirement 5e au classement, Manchester United avait besoin de cette victoire pour rester dans la course pour une qualification à la prochaine Ligue des Champions.

