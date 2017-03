Man Utd : Schweinsteiger, Mourinho s'excuse

Placardisé par José Mourinho en début de saison, le milieu de terrain Bastian Schweinsteiger (32 ans) était parvenu à faire progressivement son retour dans le groupe professionnel du côté de Manchester United, avant de partir il y a 10 jours pour le Chicago Fire. Devant les médias ce vendredi, l'entraîneur portugais a présenté ses excuses à l'Allemand.

"Je suis désolé de certaines choses que j’ai pu faire à Bastian Schweinsteiger. Je ne veux pas parler de lui en tant que joueur, je ne veux pas dire si je l’aurais recruté ou pas. Je veux parler de lui en tant que professionnel, en tant qu’homme. (...) Je me sens désolé pour la première partie de la saison et de ma relation avec lui, il le sait et je suis heureux qu’il le sache, parce que je lui ai dit. Il va me manquer, c’est un bon professionnel, qui avait une très bonne influence sur le groupe à l’entraînement", a commenté le Lusitanien.

Un beau mea culpa qui sera sûrement apprécié par Schweinsteiger !