Monaco : M'Baye Niang conseille Mbappé « Par Youcef Touaitia - Le 30/03/2017 » Auteur d'un début d'année 2017 exceptionnel avec Monaco, l'attaquant Kylian Mbappé (18 ans, 22 matchs et 12 buts en L1 cette saison) séduit par son talent et sa personnalité atypique. Alors que de nombreux joueurs français ont évoqué le cas du néo-international tricolore, le buteur de Watford, M'Baye Niang (22 ans, 6 matchs et 1 but en Premier League cette saison), a conseillé le natif de Bondy. "Regardez, c'est un très bon joueur, un joueur intelligent qui sait ce qu'il fait. Mais il ne faut pas qu'il oublie d'où il vient. Il ne faut surtout pas se griller. Mais je l'ai vu jouer cette saison avec Monaco et c'est vrai qu'il a énormément de qualités", a confié l'ancien Caennais pour The Guardian. Niang sait de quoi il parle, lui qui a longtemps été considéré comme un futur crack à ses débuts sans jamais confirmer par la suite.

