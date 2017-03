PSG : Pastore veut gagner pour Emery

Ce samedi (21h), le Paris Saint-Germain affronte Monaco en finale de la Coupe de la Ligue. Un rendez-vous crucial pour Unai Emery, fragilisé depuis la débâcle à Barcelone (1-6) en Ligue des Champions. En tout cas, le coach basque peut compter sur le soutien indéfectible de son milieu offensif Javier Pastore (27 ans, 10 matchs en L1 cette saison), prêt à tout pour lui offrir ce titre qui ferait du bien au moral des Parisiens.

"On va essayer de ramener une nouvelle coupe, car nous en voulons toujours plus. On espère aussi gagner pour Unai Emery, qui a beaucoup travaillé depuis son arrivée et qui, après le Trophée des Champions, mérite des titres", a estimé l’Argentin sur le site officiel du club. Un autre résultat qu’une victoire pourrait faire très mal au club de la capitale, devancé par l’ASM en Ligue 1.