Allemagne : Löw désigne un éventuel successeur « Par Youcef Touaitia - Le 30/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A la tête de l’équipe nationale d’Allemagne depuis 2006, Joachim Löw effectue depuis plus d’une décennie un travail remarquable. Même s’il n’a pas l’intention de quitter son poste, le patron de la Nationalmannschaft sait qu’il devra un jour rendre son tablier. Pour le remplacer, l’homme de 57 ans a une petite idée sur son éventuel successeur. Un certain Julian Nagelsmann, actuel coach d’Hoffenheim. "Peut-être qu’il deviendra un jour sélectionneur. Il a beaucoup de compétence, d’empathie et une bonne relation avec les joueurs, s’il continue comme ça, je suis convaincu qu’il deviendra un grand entraîneur. Il a fait d’Hoffenheim un prétendant aux places européennes après des années où le club luttait contre la relégation. (...) Je pense beaucoup de bien de lui", a confié l’ancien tacticien de Fenerbahçe à Sport Bild. Pour le moment, Löw est parfaitement installé et Nagelsmann, 29 ans, a largement le temps d’aiguiser ses lames. Pour le moment, Löw est parfaitement installé et Nagelsmann, 29 ans, a largement le temps d’aiguiser ses lames.

