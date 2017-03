OM : Rolando évoque son avenir « Par Romain Rigaux - Le 30/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire indiscutable au sein de la charnière centrale défensive de l'Olympique de Marseille, Rolando (31 ans, 22 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a su s'imposer après des débuts compliqués la saison dernière. Interrogé dans La Provence sur son avenir, le Portugais se voit bien rester au moins une année de plus dans la cité phocéenne. "La suite, on verra, je me sens bien et il me reste un an de contrat. J'espère l'honorer mais ça ne dépend pas que de moi. On règlera ça plus tard. En ce moment, je suis concentré pour nous qualifier pour une coupe d'Europe. On parlera tranquillement pendant les vacances", a confié l'Olympien. Reste désormais à savoir ce qu'en pense sa direction. Reste désormais à savoir ce qu'en pense sa direction.

