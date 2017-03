OM : le Niçois Seri dans le viseur !

OM : le Niçois Seri dans le viseu r ! « Par Romain Rigaux - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ambitieux pour le prochain mercato estival, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes pour renforcer son effectif avec des recrues de qualité. Et d'après le média portugais A Bola, l'OM a coché le nom du milieu de terrain niçois Jean Michaël Seri (25 ans, 26 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Arrivé en 2015 à Nice, l'Ivoirien est désormais considéré comme l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1 et partage la tête du classement des passeurs du championnat (9 passes décisives) avec... le Marseillais Morgan Sanson. Sous contrat jusqu'en juin 2019, Seri dispose d'une clause signée sous seing privée fixée à 40 millions d'euros. Une manière pour le Gym de faire grimper les enchères pour un joueur évalué à 12 millions d'euros par Transfermarkt et également annoncé dans le viseur de Dortmund et de Southampton. A noter que l'OGCN devra reverser 15% du transfert à son ancien club Paços Ferreira.

