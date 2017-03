EdF : Deschamps sceptique sur le penalty « Par Romain Lantheaume - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Le moins que l’on puisse dire c’est que l’utilisation de l’arbitrage assisté par la vidéo n’a pas été favorable à l’équipe de France mardi face à l’Espagne en match amical (0-2). Parmi les décisions qui font débat, figure celle d’accorder un penalty à la Roja pour une obstruction de Laurent Koscielny (31 ans, 44 sélections, 1 but) sur Gerard Deulofeu. Même après avoir revu les images, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, n’est pas convaincu. "On ne va pas résumer le match à ça (la vidéo, ndlr). Ce qui me gêne, c'est plus sur le penalty. Je l'ai revu et j'ai quelques doutes sur l'interprétation. J'ai débriefé avec les arbitres et l'arbitre vidéo confirme bien le contact", s’est étonné l’ancien coach de l’Olympique de Marseille devant les médias. Après la rencontre, le technicien a passé de longues minutes à discuter de cette nouvelle technologie avec les arbitres. Après la rencontre, le technicien a passé de longues minutes à discuter de cette nouvelle technologie avec les arbitres.

