Espagne : même en France, Piqué charge le Real !

Espagne : même en France, Piqué charge le Rea l ! « Par Romain Lantheaume - Le 29/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Gerard Piqué (30 ans, 87 sélections, 5 buts) ne perd jamais une occasion d’y aller de son tacle à l’encontre du Real Madrid. Et la victoire décrochée avec la sélection espagnole mardi en match amical face à la France (2-0) n’a pas fait figure d’exception. Alors que l’arbitrage vidéo a permis d’annuler un but des Bleus et d’en accorder un d’abord refusé à la Roja, le défenseur central du FC Barcelone a indiqué que "l’arbitrage nous a aidés parce qu’on jouait en blanc", en référence à la couleur des Merengue ! "Vous débattez de la remontada contre le PSG, de sa valeur, mais personne ne parle du but en position de hors-jeu de Ramos en finale de la Ligue des Champions", a également glissé le Blaugrana, avant d’insinuer que des dirigeants pro-Madrid tirent les ficelles en Espagne. Du Piqué dans le texte ! "Vous débattez de la remontada contre le PSG, de sa valeur, mais personne ne parle du but en position de hors-jeu de Ramos en finale de la Ligue des Champions", a également glissé le Blaugrana, avant d’insinuer que des dirigeants pro-Madrid tirent les ficelles en Espagne. Du Piqué dans le texte !

