EdF : Mbappé n'est pas satisfait « Par Eric Bethsy - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour sa première titularisation en équipe de France, Kylian Mbappé (18 ans, 2 sélections) n’a pas pu empêcher la défaite des Bleus contre l’Espagne (2-0) ce mardi en match amical. Et ce malgré une performance individuelle intéressante. Complimenté après la rencontre, l’attaquant de l’AS Monaco a refusé de se réjouir. "Je ne peux pas être satisfait quand on sort de ce match avec une défaite. Excusez-moi de vous le dire, mais je ne peux pas vous laisser dire ça, a répondu le Monégasque sur Canal+ Sport. Même si c’était un match amical, on avait à coeur de montrer qu’on pouvait tenir tête, voire mieux, à cette équipe d’Espagne. Aujourd’hui, cela n’a pas été le cas. On repart déçu. En ce qui concerne ma prestation individuelle, j’aurai le temps de revoir le match pour voir ce qui a été bien, ce qui n’a pas été et ce qu’il faudra améliorer." En tout cas, Mbappé a été l’un des joueurs français les plus dangereux face à la Roja. En tout cas, Mbappé a été l’un des joueurs français les plus dangereux face à la Roja.

