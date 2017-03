Monaco : Bakayoko ne dirait pas non au PSG « Par Youcef Touaitia - Le 28/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que Chelsea aurait bouclé son transfert (voir ici), le milieu de terrain de l’AS Monaco Tiémoué Bakayoko (22 ans, 26 matchs et 2 buts en L1 cette saison) ne serait pas contre un départ vers le Paris Saint-Germain. En effet, son frère Soualio, qui évolue au Paris FC, admet que le néo-international tricolore a un petit faible pour son club de cœur. "Ça a été évoqué. Étant jeune, il voulait aller au PSG. Il a toujours rêvé d’aller au PSG. Quand je lui dis 'Imagine, un jour, tu signes au PSG', il me dit : 'J’aimerais bien franchement. S’ils me proposent, je ne vois pas pourquoi je refuserais'. Mais il dit : 'J’ai le temps. Si je dois aller au PSG, j’irai, c’est tout'", a confié l’aîné sur les ondes de RMC. Reste à savoir si Paris tentera de barrer la route de Chelsea dans la dernière ligne droite ! Reste à savoir si Paris tentera de barrer la route de Chelsea dans la dernière ligne droite !

