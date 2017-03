Atletico : Simeone ne recrutera pas son fils « Par Romain Lantheaume - Le 27/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d’une saison prolifique au Genoa, l’attaquant Giovanni Simeone (21 ans, 27 matchs et 10 buts en Serie A cette saison) a sans doute tapé dans l’œil de formations plus huppées. Cependant, aucune chance de voir l’Argentin rejoindre l’Atletico Madrid, équipe entraînée par son père Diego. "Giovanni a des qualités que j'aime. En fournissant un effort et en travaillant dur, il deviendra un grand joueur mais pas dans mon équipe. Cela signifierait lui donner une responsabilité qui serait mauvaise pour lui", a coupé court El Cholo sur les ondes de la radio argentine. Zinédine Zidane au Real Madrid et Christian Gourcuff à Rennes ne partagent sans doute pas cet avis. Zinédine Zidane au Real Madrid et Christian Gourcuff à Rennes ne partagent sans doute pas cet avis.

