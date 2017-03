OM : un maillot inspiré de la Méditerranée « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 26/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A partir de la saison 2018-19, Puma sera le nouvel équipementier de l'Olympique de Marseille. Et la marque travaille déjà sur le futur maillot des Phocéens. "Puma s'associe pour cinq saisons et se reconnaît dans le côté rebelle du club. Marseille est le numéro 2 sur la vente de maillots derrière le PSG, nous souhaitons rattraper ce retard et qu'il devienne numéro 1, annonce dans L'Equipe Richard Teyssier, le directeur général de la filiale française de Puma. Notre référence, c'est l'OM avec ses couleurs et ses valeurs. Nous nous sommes aussi inspirés de la Méditerranée." Les supporters ont hâte de voir ça. Les supporters ont hâte de voir ça.

