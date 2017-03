Lyon : Tolisso parle de la Juve « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 25/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Pour la presse italienne, pas de doute : Corentin Tolisso (22 ans, 25 matchs et 6 buts en L1 cette saison) sera un joueur de la Juventus Turin la saison prochaine. S'il calme régulièrement le jeu à ce sujet, le milieu de terrain lyonnais reconnaît toutefois que la Vieille Dame ne le laisse pas insensible. "Cela fait extrêmement plaisir, c’est un grand club, prestigieux qui a gagné de nombreux titres, ce qui me donne encore plus de motivation. Il y a eu l’intérêt de Naples, maintenant celui de la Juve, ça fait plaisir, la Serie A est un bon championnat comme celui d'Angleterre et d'Espagne. Mais je n’y pense pas, sinon ça va nuire à mes performances, a indiqué Tolisso au micro d'Europe 1. Je me concentre sur la fin de saison, la quatrième place en championnat à consolider, et la Ligue Europa." L'OL devrait récupérer 30 millions d'euros dans la transaction et peut-être même Mario Lemina en échange. L'OL devrait récupérer 30 millions d'euros dans la transaction et peut-être même Mario Lemina en échange.

