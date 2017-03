EdF : Sanson a un message pour Deschamps

Adrien Rabiot, Corentin Tolisso, Tiémoué Bakayoko... Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a pioché dans la nouvelle génération pour composer son entrejeu à l'occasion de ce rassemblement. Et visiblement, le milieu de l'Olympique de Marseille Morgan Sanson (22 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) se verrait bien rejoindre ses amis chez les Bleus.

"Après, quand je vois Tiémoué, Rabiot, 'Coco' Tolisso qui étaient avec moi en Espoirs, ça me donne envie d’y aller. Si eux y sont et que je n’y suis pas, ça veut dire que je dois peaufiner certains points. Ils jouent aussi les coupes d’Europe, donc quand tu es bon, tu es plus apte à être appelé en équipe de France. Le fait de les voir me donne envie d’être de la partie et de pouvoir goûter un jour à cette équipe de France", a lancé le Marseillais dans le quotidien régional La Provence.

Pour prétendre à l'équipe de France, Sanson va devoir passer un cap sous les couleurs de l'OM.