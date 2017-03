Atletico : Gameiro, une offre dingue en Chine ?

Atletico : Gameiro, une offre dingue en Chin e ? « Par Damien Da Silva - Le 25/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Et si Kevin Gameiro (29 ans, 26 matchs et 10 buts en Liga cette saison) était le prochain joueur européen à succomber aux sirènes de la Chine ? D'après les informations du quotidien espagnol Marca, l'attaquant de l'Atletico Madrid a reçu une offre tout simplement incroyable de la part d'un club chinois avec un salaire annuel de 20 millions d'euros ! Forcément intéressé par une telle proposition, le Français aurait informé ses dirigeants de cette nouvelle. Si l'Atletico ne serait pas opposé à une belle vente de l'ex-Parisien, le club ibérique souhaite attendre de connaître son sort auprès du TAS concernant son interdiction de recrutement cet été avant de prendre une décision. Mais si cette sanction était levée, un départ de Gameiro serait donc possible... Il s'agirait tout de même d'un choix étonnant pour le Tricolore à seulement un an de la Coupe du Monde 2018.

