EdF : Giroud n'a rien à envier à Gameiro « Par Eric Bethsy - Le 25/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Loin de son meilleur niveau à Arsenal, Olivier Giroud (30 ans, 59 sélections et 21 buts) est désormais confronté à la concurrence de Kevin Gameiro en équipe de France. Si l'attaquant de l'Atletico Madrid partage une belle complicité avec son coéquipier en club Antoine Griezmann, le Gunner ne s'avoue pas vaincu. "C'est un avantage pour lui, c'est sûr. Les absents ont toujours tort et quand j'étais blessé, Kevin a bien fait le boulot, il faut l'accepter, a confié l'ancien Montpelliérain à L'Equipe Magazine. Voilà, c'est un nouveau chamboule-tout. Ce n'est pas pour autant qu'il faut oublier tout ce qui s'est passé. Mes stats parlent pour moi : 9 buts en 14 matchs en 2016. Et puis on n'a pas les mêmes caractéristiques de jeu. Selon le contexte, les complémentarités peuvent être différentes. Je ne me prends pas plus la tête que ça." Il est vrai que Giroud a toujours su rebondir dans les moments difficiles.

