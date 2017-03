PHOTO : Puma s'affiche à Marseille et chambre... « Par Damien Da Silva - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- C'est un secret de polichinelle, Puma devrait devenir le nouvel équipementier de l'Olympique de Marseille à partir de l'exercice 2018-2019 (voir ici). Et quoi de mieux pour officialiser cette information que de réaliser un énorme buzz juste avant ? Ainsi, plusieurs affiches ont été collés par la marque allemande dans les rues de la cité phocéenne avec plusieurs slogans, dont certains pour chambrer le Paris Saint-Germain ! "Ici, pas de remontada", "Comme le palmarès des Marseillais, le puma a de grandes oreilles", "Sur 100 mètres, Usain Bolt ne craint dégun", "Mieux que le retour de Didier, l’équipementier de la Côte d’Ivoire", "Qui de mieux que les Virages Nord et Sud pour répondre au mur jaune ?", "Un équipementier aussi fada que les supporters", peut-on notamment lire sur ces nombreuses affiches. En tout cas, sur les réseaux sociaux, cette campagne fait beaucoup parler... Puma s'affiche à Marseille et chambre le PSG...



