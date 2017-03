PHOTO : le nouveau maillot du PSG dévoilé ?

PHOTO : le nouveau maillot du PSG dévoil é ? Par Youcef Touaitia - Le 24/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A quoi ressemblera le maillot domicile du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Une question qui taraude la plupart des fans du club de la capitale. Eh bien, le site spécialisé Footy Headlines pourrait bien avoir vendu la mèche. En effet, la plateforme relaye depuis ce vendredi matin la possible tenue que pourraient porter Marquinhos et ses partenaires lors du prochain exercice. "La caractéristique la plus remarquable du kit Paris Saint-Germain 2017-18 vient des manches qui combinent une base avec du bleu foncé et des fines rayures rouges pour créer du pourpre. Des accents rouges sont également présents sous la forme d’une bande autour du cou et de chaque côté de la tenue domicile. La bande rouge emblématique, au centre, est plus mince que d’habitude et se compose de petits chevrons", peut-on lire sur le site. Un modèle assez original qui pourrait plaire... ou pas. Et vous, que pensez-vous de cette tunique ? Le futur maillot domicile du PSG ?



