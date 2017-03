Juve : le Real et Chelsea sur Alex Sandro Par Youcef Touaitia - Le 23/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté pour 26 millions d’euros à Porto durant l’été 2015, le latéral gauche Alex Sandro (26 ans, 23 matchs et 2 buts en Serie A cette saison) fait les beaux jours de la Juventus Turin. Ses performances de très grande qualité n’ont en tout cas pas échappé aux plus prestigieuses formations européennes, désireuses de le recruter lors du prochain mercato estival. En plus d’Arsenal, A Bola nous informe que le Real Madrid et Chelsea seraient très intéressés par le Brésilien. Fabio Coentrao sur le départ, les Merengue penseraient au Bianconero pour devenir la doublure de l’indéboulonnable Marcelo. Les Blues, eux, souhaiteraient se renforcer à ce poste, où le seul Marcos Alonso est un spécialiste. Malgré tout, on imagine mal la Vieille Dame céder le Sud-Américain, qui monte en puissance au fil des semaines depuis le départ de Patrice Evra vers l’Olympique de Marseille. Malgré tout, on imagine mal la Vieille Dame céder le Sud-Américain, qui monte en puissance au fil des semaines depuis le départ de Patrice Evra vers l’Olympique de Marseille.

