EdF : Benzema alerte Le Graët

Non retenu pour les rencontres face au Luxembourg (25 mars) et l’Espagne (28 mars) l’attaquant Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) est toujours mis de côté par le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Alors que le président de la FFF, Noël Le Graët, affirmait récemment qu’il a eu le buteur du Real Madrid au téléphone, ce dernier a fermement démenti.

"Je n’ai pas eu Le Graët au téléphone depuis très longtemps. La dernière fois qu’il m’a eu, c’était par mail. Il a envoyé un mail à tous les joueurs, je ne me souviens plus pourquoi exactement, a confié l’international tricolore sur les ondes de RMC. Mais je m’entends super bien avec lui, comme avec le sélectionneur. J’aimerais que lui aussi me donne quelques explications. (...) Il faut être clair. Si c’est sportif, c’est sportif. Si c’est autre chose, c’est autre chose. Mais il faut me dire ça clairement."

Benzema sans langue de bois !