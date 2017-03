EdF : Benzema demande des explications « Par Youcef Touaitia - Le 23/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Écarté de l’équipe de France depuis octobre 2015, l’attaquant Karim Benzema (29 ans, 81 sélections et 27 buts) est toujours boudé par Didier Deschamps. Une situation que le buteur du Real Madrid vit mal et qu’il souhaite clarifier avec le sélectionneur des Bleus, demandant des explications claires. "Par rapport à ce que je fais à Madrid depuis maintenant huit ans, je pense que j’ai prouvé que j’avais encore des années devant moi en équipe de France. Ça fait un an et demi que je n’y suis plus. Je le vis mal. Certains disent que je n’aime pas l’équipe de France. Si c’était le cas, je l’aurais dit directement au sélectionneur parce que je suis un grand garçon, a assuré le Merengue sur les ondes de RMC. Mais aujourd’hui, je trouve ça injuste parce que je n’ai pas d’explication. Je suis un homme et j’aimerais avoir des explications, qu’on m’explique pourquoi on ne me sélectionne pas. Je vais garder dans ma tête que si on ne me sélectionne pas pour l’instant, c’est pour le foot, c’est qu’il y a des joueurs qui sont meilleurs que moi." On attend impatiemment la réponse de Deschamps. On attend impatiemment la réponse de Deschamps.

