PSG : Dugarry impressionné par Cavani

Avant d'être installé à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain et de faire taire ses détracteurs cette année, le buteur Edinson Cavani (30 ans, 28 matchs et 27 buts en L1 cette saison) a été positionné sur un côté et a reçu de nombreuses critiques lors de ses trois premières saisons à Paris. Malgré cette période difficile, l'Uruguayen a su se montrer à la hauteur depuis le départ de Zlatan Ibrahimovic l'été dernier. De quoi impressionner Christophe Dugarry.

"Je trouve quand même qu’il a été très cool Cavani depuis le début. On l’a maltraité, on l’a mis à droite, à gauche, on l’a maltraité quand il ratait des buts alors qu’ils faisaient des efforts pour l’équipe, il est dans l’axe il montre qu’il est solide, il a un mental hors norme ce garçon ! On l’a traité au club et à l’extérieur comme un bon à rien", a estimé le consultant de la radio RMC.

Désormais, il est tout de même difficile de critiquer l'actuel meilleur buteur de Ligue 1.