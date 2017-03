PSG : Allegri voudrait Di Maria à la Juve Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sur courant alternatif depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria (29 ans, 23 matchs et 2 buts en L1 cette saison) pourrait être invité à changer d'air cet été. Et à en croire Tuttosport, en plus de l'Inter Milan, le milieu offensif argentin plairait également à la Juventus Turin. Pour poursuivre l'aventure chez les Bianconeri, Massimiliano Allegri aurait ainsi demandé à sa direction de recruter le Parisien, le Lyonnais Corentin Tolisso - une affaire bien engagée - et le jeune attaquant de la Fiorentina Federico Bernardeschi. Di Maria aurait pu tomber plus mal... Di Maria aurait pu tomber plus mal...

