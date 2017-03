Atletico : Simeone et sa relation avec Messi Par Eric Bethsy - Le 22/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Interrogé par la radio Metro 951, l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone s’est confié sur sa relation avec l’attaquant du FC Barcelone Lionel Messi (29 ans, 25 matchs et 25 buts en Liga cette saison). Même s’ils se croisent régulièrement, les deux Argentins ne sont pas particulièrement proches. "Je n'ai pas de relation sociale avec lui, a reconnu El Cholo. Il y a le respect d'avoir un compatriote qui réussit à Barcelone. Mais rien de plus. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer à un endroit pour discuter. Messi est le meilleur joueur du monde. Si j'aimerais l'entraîner ? C'est sûr que c'est un joueur extraordinaire. Mais pour l'entraîner, il n'y a que deux endroits : Barcelone et la sélection argentine. Je ne suis dans aucun des deux." De toute façon, on imagine mal La Pulga se plier aux consignes défensives de Simeone... De toute façon, on imagine mal La Pulga se plier aux consignes défensives de Simeone...

