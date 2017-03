Real : la guérison de Pepe intrigue... Par Eric Bethsy - Le 22/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d’un coup au talon, le défenseur central du Real Madrid Pepe (34 ans, 11 matchs et 1 but en Liga cette saison) a manqué les deux dernières semaines de compétition. Logiquement, le club merengue s’attendait à voir son joueur déclarer forfait avec le Portugal. Eh bien pas du tout ! Selon Marca, l’ancien joueur du FC Porto a soudainement guéri, ce qui lui permet de s’entraîner normalement avec sa sélection et de prétendre à une place de titulaire contre la Hongrie samedi (20h45). Du coup, le média madrilène s’interroge sur la guérison de l’international portugais. Et pour cause, Pepe se dirige vers un départ en fin de contrat cet été. Certains seront donc tentés de penser que le roc n’a plus la tête au Real. Et pour cause, Pepe se dirige vers un départ en fin de contrat cet été. Certains seront donc tentés de penser que le roc n’a plus la tête au Real.

