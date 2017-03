Arsenal : Wenger évoque les cas Sanchez et Özil Par Pierre-Damien Lacourte - Le 22/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Si l'avenir d'Arsène Wenger est sur toutes les lèvres, Arsenal doit aussi gérer les cas Alexis Sanchez (28 ans, 27 matchs et 18 buts en Premier League cette saison) et Mesut Özil (28 ans, 22 matchs et 5 buts en Premier League cette saison), en fin de contrat dans un an et qui n'ont toujours pas prolongé. Après des premières discussions qui n'ont mené à rien, les Gunners ont prévu de reprendre les négociations seulement cet été. En plein marché des transferts... "Pour le moment, nous n’avons pas d’accord avec Alexis Sanchez. Nous avons décidé de nous concentrer sur la fin de la saison et d’en parler cet été. C’est la même situation avec Özil, a admis Wenger sur beIN Sports. Si vous ne trouvez pas d’accord et que les négociations durent, ce n’est pas bon. Il est préférable alors d’arrêter là et de se rasseoir pour discuter pendant l’été." En 2012, dans la même situation qu'Özil et Alexis Sanchez, Robin van Persie avait quitté Arsenal pour Manchester United pour même pas 30 millions d'euros. En 2012, dans la même situation qu'Özil et Alexis Sanchez, Robin van Persie avait quitté Arsenal pour Manchester United pour même pas 30 millions d'euros.

