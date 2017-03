Naples : Koulibaly, son agent scelle son avenir « Par Romain Rigaux - Le 22/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Annoncé notamment dans le viseur de Chelsea pour l'été prochain, le défenseur central de Naples, Kalidou Koulibaly (25 ans, 20 matchs et 1 but en Serie A cette saison), n'est pas pressé de partir. Son agent Bruno Satin assure même que l'international sénégalais ne bougera pas. "Nous avons renouvelé avec Naples jusqu'en juin 2021, donc Kalidou Koulibaly restera à Naples cet été. Il ne partira pas de Naples, tout est en ordre avec le club. Une clause libératoire ? Il n'y a pas de clause, ce sont des questions privées et confidentielles entre le club et le joueur", a confié le représentant à Racio Crc. La presse italienne et anglaise annonçait que Koulibaly quitterait le Napoli en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions. La presse italienne et anglaise annonçait que Koulibaly quitterait le Napoli en cas de non-qualification pour la Ligue des Champions.

