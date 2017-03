Monaco : Sidibé évoque son avenir Par Romain Rigaux - Le 21/03/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Comme beaucoup de ses coéquipiers, le latéral droit de Monaco, Djibril Sidibé (24 ans, 24 matchs et 2 buts en L1 cette saison), devrait être courtisé l'été prochain. Si un départ pour un très grand club ne lui déplairait pas, l'ancien Lillois ne veut pas faire un mauvais choix préjudiciable pour la suite de sa carrière. "Le risque, c’est d’aller dans un grand club, d’être remplaçant, de revenir en arrière, de se faire prêter... C’est toujours compliqué. Mon critère, c’est le temps de jeu. Après, si un club qui ne se refuse pas me veut et me garantit un temps de jeu assez conséquent, il y aura une réflexion. Mais pour l’instant, je suis très bien à Monaco. J’aimerais me stabiliser à mon poste de latéral droit pour être l’un des meilleurs au monde", a confié le Monégasque à RMC. Sidibé n'a jamais caché être attiré par la Premier League. Sidibé n'a jamais caché être attiré par la Premier League.

