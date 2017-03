OM : Eyraud prévient le jeune Kamara !

OM : Eyraud prévient le jeune Kamar a ! « Par Romain Rigaux - Le 21/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation de l'Olympique de Marseille, le défenseur Boubacar Kamara (17 ans, 1 match toutes compétitions cette saison) n'a toujours pas signé son premier contrat professionnel. Alors qu'il possède une proposition pour un bail de trois ans (voir ici), le jeune joueur signera-t-il avec son club formateur ? Son président Jacques-Henri Eyraud tient à le mettre en garde. "On est attaché à la formation et aux jeunes joueurs. Il y a des limites au-delà desquelles nous n'iront pas. Son entourage le sait. Ce sera à lui de décider si les perspectives que nous lui offrons sont exceptionnelles ou s'il peut trouver une autre aventure ailleurs. On sera ravi qu'il continue, mais on n'ira pas au-delà de nos limites", a confié le boss de l'OM à France Bleu Provence. Marseille ne compte donc pas tomber dans le jeu de la surenchère pour sa pépite, suivie par Dortmund, Arsenal ou encore Manchester City. Marseille ne compte donc pas tomber dans le jeu de la surenchère pour sa pépite, suivie par Dortmund, Arsenal ou encore Manchester City.

