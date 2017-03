Liverpool : les excuses de Lallana « Par Eric Bethsy - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré le point du match nul obtenu sur le terrain de Manchester City (1-1) dimanche, Liverpool peut se mordre les doigts. A commencer par Adam Lallana (28 ans, 27 matchs et 7 buts en Premier League cette saison) qui a raté l’immanquable après un caviar de Roberto Firmino ! Du coup, le milieu des Reds a présenté ses excuses à ses coéquipiers. "J'ai été dans le vestiaire et j'ai demandé pardon à tous les joueurs, a raconté l’international anglais, dans des propos relayés par le Daily Mirror. Ne pas cadrer ma frappe... C'est une tentative que j'aurais dû cadrer, et j'aurais sûrement marqué. J'ai présenté mes excuses pour ma frappe non cadrée mais mes coéquipiers ont été sympas. Ce sont des choses qui arrivent, non ? Cela arrive parfois." Même s’il tente de se rassurer, Lallana risque de repenser à cette action jusqu’à la fin de la saison. Même s’il tente de se rassurer, Lallana risque de repenser à cette action jusqu’à la fin de la saison.

