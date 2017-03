EdF : Deschamps suit Modeste et M. Dembélé « Par Romain Rigaux - Le 20/03/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteurs d'une grande saison respectivement avec le FC Cologne et le Celtic Glasgow, les attaquants Anthony Modeste (28 ans, 28 matchs et 24 buts toutes compétitions cette saison) et Moussa Dembélé (20 ans, 38 matchs et 22 buts toutes compétitions cette saison) n'ont pas été convoqués par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs de l'équipe de France contre le Luxembourg (25 mars) et l'Espagne (28 mars). Mais le sélectionneur suit attentivement leurs performances. "Modeste est performant. Il a progressé, il marque beaucoup de buts. Moussa Dembélé marque aussi au Celtic. Evidemment qu'on les suit. A eux de continuer, d'être performant, de continuer à progresser. J'aurai des choix à faire. Il y a beaucoup de joueurs offensifs que l'on suit régulièrement", a déclaré le technicien tricolore en conférence de presse. Le Lyonnais Alexandre Lacazette est notamment victime des choix de Deschamps dans le secteur offensif. Le Lyonnais Alexandre Lacazette est notamment victime des choix de Deschamps dans le secteur offensif.

